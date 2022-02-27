“Виявлено тіло чоловіка без голови”: наслідки обстрілу Сум окупантами

У місті Суми російські окупанти зруйнували обстрілом два житлові будинки, серед цивільних є жертви.
Про це повідомив у телеграмі радник глави МВС Антон Геращенко в ніч на 27 лютого, посилаючись на інформацію ДСНС.
“В результаті обстрілу житлового масиву Веретенівка один будинок на 4 господаря типу «таунхаус» зруйнований з подальшим горінням (м. Суми, вул. Сільгосптехніка, 4/3).
Інший будинок зруйнований без подальшого горіння (м. Суми, вул. Сільгосптехніка, 3/1).
Під час розбору конструкцій було виявлено тіло чоловіка без голови та поранену жінку, яку госпіталізувала швидка медична допомога”, – розповів Геращенко.
Як відомо, 26 лютого російські окупанти з боку Косівщини вели обстріл по сумах з РСЗВ “Град”. Усіх мешканців Сум просять перебувати в укриттях.
Суми залишаються українськими.
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