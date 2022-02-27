Український “Байрактар” знищив ворожий ешелон із 56 цистернами дизпалива на Чернігівщині

Українські захисники в Чернігівській області підірвали російський ешелон, який транспортував 56 цистерн із дизпаливом.
Як повідомили у пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ, ешелон був знищений українським “Байрактаром”.
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