Український “Байрактар” знищив ворожий ешелон із 56 цистернами дизпалива на Чернігівщині

Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті

“Блискавично відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2, який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами”, – зазначається в повідомленні.

Як повідомили у пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ, ешелон був знищений українським “Байрактаром”.

Українські захисники в Чернігівській області підірвали російський ешелон, який транспортував 56 цистерн із дизпаливом.

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