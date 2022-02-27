МОЗ назвав число втрат України з початку великої війни

Станом на вечір неділі, 27 лютого, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 352 українці, серед них 14 дітей.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Кількість поранених внаслідок воєнної агресії РФ проти України – 1684 людини, з них 116 дітей.
Озвучені цифри включають і військовослужбовців, і цивільних.
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