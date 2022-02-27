Генштаб повідомив оновлені дані про втрати російських окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України озвучив втрати окупаційних військ, яких вони зазнали під час трьох із половиною днів вторгнення в Україну.

Про це о 21:20 неділі, 27 лютого, інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Станом на 18:00, втрати противника в особовому складі склали близько 4500 осіб. Знищено та пошкоджено літаків – 27 одиниць (уточнюється), 26 гелікоптерів, танків ‒ близько 150, бойових броньованих машин ‒ понад 700 одиниць, гармат – близько пів сотні, один ЗРК БУК, чотири РСЗВ БМ-21 “Град”, 60 цистерн, два БПЛА оперативно-тактичного рівня, кораблі та катери – дві одиниці. Буде ще. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій”, – йдеться в повідомленні.

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