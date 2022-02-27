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Мінінфраструктури розповіло, як постачатимуть Київ продуктами в умовах наступу РФ

27/02/2022 23:28

Міністерство інфраструктури України спростувало блокування постачання продуктів, амуніції та гуманітарної допомоги до Києва в умовах наступу РФ.

“Шириться думка, що столиця України оточена російськими окупантами, і це, нібито, призводить до блокування постачання продуктів, амуніції, гуманітарної допомоги до Києва. Це не відповідає дійсності, тому що команда Міністерства інфраструктури у режимі 24/7 працює над централізованими точками постачання харчових продуктів. Тут ми співпрацюємо із Міністерством економіки та проактивними громадянами”, – сказано в повідомленні в Telegram-каналі відомства в неділю, 27 лютого.

У міністерстві зазначають, що логістику ускладнює комендантський час, а кожен водій, який погоджується везти продукти, – герой, оскільки він ризикує власною безпекою для життя інших.

“Працюємо із бізнесом, який може доставляти харчові продукти до містян та наших захисників. Є складнощі із логістикою, але завдяки співпраці усіх відомств Міністерства інфраструктури ми досягаємо результату. Дякуємо усім, хто нас підтримує. Системна робота з торговельними мережами проводиться не тільки у Києві”, – наголосили у відомстві.

У Мінінфраструктури заявили, що всі дороги на виїзд та в’їзд до Києва контролюються Україною.

“У координації з Мінінфраструктури, ЗСУ та Територіальна оборона забезпечують безпечний рух перевізників. Так само під контролем української влади вокзали та станції, ми формуємо додаткові потяги та інформуємо про всі зміни”, – йдеться у повідомленні.

У свою чергу “Укравтодор” та “Укрзалізниця” системно працюють над формуванням “зелених коридорів” дорогами України, які мають забезпечувати рух вантажів, евакуацію людей та одночасно перешкоджати ворогові.

“Щиро дякуємо автоперевізникам, які працюють навіть у такі важкі часи. Пишаємося киянами та всіма українцями, які безстрашно захищають столицю України та свої міста”, – зазначили в Мінінфраструктури.

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Україна

Мінінфраструктури розповіло, як постачатимуть Київ продуктами в умовах наступу РФ

Міністерство інфраструктури України спростувало блокування постачання продуктів, амуніції та гуманітарної допомоги до Києва в умовах наступу РФ. “Шириться думка, що столиця України оточена російськими окупантами, і це, нібито, призводить...

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