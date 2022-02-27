Бої в Ірпені: “шість окупантів знищено, мінус один БТР, працюємо далі”

Кадр відео

Спроби окупантів прорватися в Ірпінь – місто-супутник Києва на північний захід від столиці – зустріла запеклий опір. У місті зав’язалися вуличні бої.

“Як мінімум, шість окупантів знищено, мінус один БТР. Працюємо далі”, – розповів у телеграмі Максим Жорін з “Азову” близько 11-ї ранку в неділю, 27 лютого.

Він поширив два відео – зі звуками пострілів по колоні ворожої техніки та з наслідками бою – убитими окупантами, спаленим бронетранспортером та будинком на узбіччі, що горить.

Також прийшло відео з великою кількістю знищених російських солдатів під ТЦ “Жираф” в Ірпені.

Раніше цього ранку стало відомо, що підірвано міст між Бучею та Ірпенем. Тривав бій у Гостомелі на повороті на Ірпінь.

За повідомленнями каналу “1+1”, російська колона бронетехніки рухалася в цьому напрямку під прапорами СРСР.

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