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Збито п’ять літаків і один вертоліт ЗС Росії

24/02/2022 07:59

У ході наступу росіян українські Збройні сили збили п’ять літаків і один вертоліт ворога.

Як передає “Новинарня“, про це о 7:50 ранку 24 лютого повідомила в прямому ефірі “1+1” журналістка Наталя Нагорна з посиланням на офіційне повідомлення з командування ОС.

Пресслужба Генерального штабу ЗСУ підтвердила вранці цю інформацію.

“За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів. Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників”, – йдеться в повідомленні.

Раніше уранці 24 лютого президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, після чого Росія вдалася до масованого удару по Україні. Ціллю стали насамперед військові аеродроми, артсклади та інші об’єкти ЗСУ.

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