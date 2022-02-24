“Загарбники будуть знищені”: лави ДПСУ поповнюють резервісти. ВІДЕО

До підрозділів Державної прикордонної служб, яка продовжує тримати оборону, продовжують прибувати резервісти.
Про це вдень у четвер, 24 лютого, поінформувала пресслужба ДПСУ.
“В органи та підрозділи Державної прикордонної служби України, навіть у ті, які перебувають в районі проведення ООС, продовжують прибувати резервісти для оборони та захисту України”, – йдеться в повідомленні.
“Прикордонники, ЗСУ, НГУ та інші сили безпеки тримають оборону. Загарбники будуть знищені”, – зазначила пресслужба.
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