“Загарбники будуть знищені”: лави ДПСУ поповнюють резервісти. ВІДЕО

Фото: пресцентр ДПСУ

До підрозділів Державної прикордонної служб, яка продовжує тримати оборону, продовжують прибувати резервісти.

Про це вдень у четвер, 24 лютого, поінформувала пресслужба ДПСУ.

“В органи та підрозділи Державної прикордонної служби України, навіть у ті, які перебувають в районі проведення ООС, продовжують прибувати резервісти для оборони та захисту України”, – йдеться в повідомленні.

“Прикордонники, ЗСУ, НГУ та інші сили безпеки тримають оборону. Загарбники будуть знищені”, – зазначила пресслужба.

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