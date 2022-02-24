У Чорному морі російська ракета влучила в турецький корабель, – ЗМІ

У Чорному морі турецький корабель, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії, влучила російська ракета. Судно пошкоджено, постраждалих немає.
Про це у 16:02 четверга, 24 лютого, інформує сайт турецького телеканалу NTV.
Пошкодження зазнав трюм судна “Юпітер”, що належить компанії YA-SA Shipping, що вилітало з Одеси та прямувало до Румунії .
Внаслідок інциденту загиблих та постраждалих немає.
Згідно з отриманою інформацією, корабель зазнав удару за 50 миль на південь від Одеси.
Корабель, який вже покинув цей регіон, продовжив рух у напрямку Румунії.
На борту перебували восьмеро турецьких, 11 філіппінських і 11 українських моряків.
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