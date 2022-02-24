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Нардеп Кива в ефірі росТБ закликав РФ “звільнити Україну”

24/02/2022 01:55

Член парламенту від “Опозиційної платформи – За життя” Ілля Кива взяв участь в ефірі пропагандистського телеканалу “Россия-1”, в якому закликав росіян “звільнити Україну”.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Дмитро Гурін (“Слуга народу”).

“Ілля Кива дві години тому виступив в програмі Скабеєвої (“60 минут” – “Н”) на каналі “Россия-1” і заявив, що “Україні потрібне звільнення, і ми розраховуємо на вас””, – написав Гурін.

Він поширив відео цього виступу:

“Як такі дії кваліфікуються по ККУ?” – запитав Гурін.

Як відомо, раніше одіозний нардеп від “ОПЗЖ” Ілля Кива виїхав до Іспанії, коли стало відомо про високу ймовірність вторгнення військ РФ. У відповідь на заклик президента Володимира Зеленського до депутатів ВР повернутися в Україну Кива заявив, що “це не його війна” і захищати Зеленського він не буде.

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Україна

Нардеп Кива в ефірі росТБ закликав РФ “звільнити Україну”

Член парламенту від “Опозиційної платформи – За життя” Ілля Кива взяв участь в ефірі пропагандистського телеканалу “Россия-1”, в якому закликав росіян “звільнити Україну”. Про це у Facebook повідомив народний...

Війна з Росією

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