У Переяславі проголосували за знесення пам’ятника “Навіки разом із Росією”

Пам'ятник "Навіки разом з Росією" у м. Переяслав. Фото: Новинарня

У місті Переяслав Київської області відбулись громадські слухання щодо доцільності подальшого перебування пам’ятника місцевого значення “Монумент на відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією”.

Як повідомив у фейсбуці депутат Бориспільської райради Сергій Штепа, абсолютна більшість присутніх проголосувала за знесення цього ідеологічного об’єкта.

За його словами, серед присутніх майже 80% проголосували за знесення пам’ятника, лише 16 осіб були проти.

“Переяславці сьогодні руйнують радянський міф про вічну дружбу з Росією, 370 років тому була лише Московія. Головне – росіянам на Київщині не раді, не вірять у їх дружбу і не хочуть бути разом! Слава Україні!”, – написав Штепа.

Цей об’єкт монументального мистецтва з 1961 року має охоронний номер 5894-Ко і встановлений на площі імені Богдана Хмельницького.

У грудні 2021 року з “Монументу на відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією” прибрали напис “Навіки разом”.

Нагадаємо, 30 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила рішення перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області на Переяслав.

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