На Хмельниччині повалили погруддя енкаведисту Антону Одусі

Фото: Олександр Рудоманов/Facebook

У місті Славута Хмельницької області небайдужі громадяни повалили погруддя енкаведисту Антону Одусі.

Про це в четвер, 3 лютого, повідомив журналіст Олександр Рудоманов у фейсбуці.

“На жаль, коли місцева влада саботує виконання закону, то доводиться це робити невстановленим слідством особам”, – написав він.

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Антон Одуха у 1932-1932 роках служив у військах НКВС, від листопада 1942-го був командиром загону імені Михайлова, перетвореного на партизанське з’єднання, що діяло до травня 1944 року на території Хмельницької (тоді – Кам’янець-Подільської), Волинської, Рівненської та Тернопільської областей.

Одуха і його загін відомі розстрілами понад 150 воїнів УПА та десятків мирних мешканців, катуванням полонених та мародерством на Хмельниччині.

До 2021 року, окрім погруддя, у Славуті була ще й вулиця Антона Одухи, однак її врешті перейменували на вулицю Леоніда Лавренюка.

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