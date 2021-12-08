Організатори турніру з комп’ютерної гри Dota 2 змінили логотип через “пропаганду комунізму”

Організаторам турніру Dota Pro Circuit 2021/2022 для пострадянських країн довелося змінити свій логотип, щоби не порушувати закони України.
Про це інформує “Бабель” із посиланням на пресслужбу організаторів турніру – EPICENTER|DPC EEU.
“Нещодавно ми отримали звернення від компанії Valve із запитом на зміну логотипу турніру, адже він потенційно може порушувати законодавство України про заборону пропаганди комунізму”, – йдеться у повідомленні організаторів.
Колишній логотип турніру був схожий на піонерський значок СРСР. Зокрема, ідентичні фони та оформлення, замість Леніна всередині зірки розмістили героя Dota 2 Пуджа, а напис “Завжди готовий!” замінили на DPC EEU.
Організатори запевнили, що мають юридичний висновок, який підтверджує, що цей логотип не може вважатися комуністичною символікою, а тим більше пропагандою.
Попри те, що вже були виготовлені подарункові набори, банери та інша продукція з символікою турніру, Epic Esport Events вирішила змінити логотип.
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