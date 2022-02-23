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У Києві попрощалися із загиблим на фронті розвідником Антоном Сидоровим

23/02/2022 15:58

У Залі Пам’яті на території Міністерства оборони України та Генеральному штабі Збройних сил відбулась церемонія прощання з військовослужбовцем 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, капітаном Антоном Сидоровим.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Армієць із позивним “Варяг” загинув вранці 19 лютого в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, отриманого під час ворожого артилерійського обстрілу українських позицій.

Фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

Участь у вшануванні взяли міністр оборони України Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала, родина та близькі полеглого Героя, побратими та посестри, представники керівництва Міністерства оборони України, Збройних сил України, офіцери та працівники структурних підрозділів оборонного відомства, Генерального штабу ЗС України, військовослужбовці та небайдужі громадяни.

Фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

“Із перших днів російсько-української війни воїн гідно та самовіддано захищав Україну від ворога.

Рука російського окупанта забрала в дружини – чоловіка, батька трьох донечок, 11 та 7 років, а наймолодшій не було ще й пів рочку, у нас – побратима та друга, в Батьківщини – сина й воїна.
Він до останнього подиху захищав Україну. Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ.
Антон Сидоров планував боронити кордон країни в бригаді до того часу, допоки повернемо останній сантиметр тимчасово окупованої української території.

Спочивай спокійно, воїне. Завжди пам’ятатимемо тебе, побратиме, і за твою смерть, будь певен, ворог заплатить сповна”, – йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

Поховали Антона Сидорова на Лук’янівському кладовищі Києва на Алеї почесних поховань.

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