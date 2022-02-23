У Києві попрощалися із загиблим на фронті розвідником Антоном Сидоровим

У Залі Пам’яті на території Міністерства оборони України та Генеральному штабі Збройних сил відбулась церемонія прощання з військовослужбовцем 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, капітаном Антоном Сидоровим.
Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Армієць із позивним “Варяг” загинув вранці 19 лютого в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, отриманого під час ворожого артилерійського обстрілу українських позицій.
Участь у вшануванні взяли міністр оборони України Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала, родина та близькі полеглого Героя, побратими та посестри, представники керівництва Міністерства оборони України, Збройних сил України, офіцери та працівники структурних підрозділів оборонного відомства, Генерального штабу ЗС України, військовослужбовці та небайдужі громадяни.
“Із перших днів російсько-української війни воїн гідно та самовіддано захищав Україну від ворога.
Спочивай спокійно, воїне. Завжди пам’ятатимемо тебе, побратиме, і за твою смерть, будь певен, ворог заплатить сповна”, – йдеться в повідомленні.
Поховали Антона Сидорова на Лук’янівському кладовищі Києва на Алеї почесних поховань.
Читайте також:
На Вінниччині попрощалися із загиблим під Пісками солдатом 56 омпбр Денисом Кононенком. ФОТО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!