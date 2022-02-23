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На Вінниччині попрощалися із загиблим під Пісками солдатом 56 омпбр Денисом Кононенком. ФОТО

23/02/2022 14:35

У Тульчині Вінницької області відбулася урочиста церемонія прощання зі солдатом 56-ї окремої мотопіхотної бригади Денисом Кононенком. Воїн загинув  унаслідок ворожого обстрілу 19 лютого у районі селища Піски на Донеччині.

Про це в середу, 23 лютого, інформує пресслужба Тульчинської міської територіальної громади.

У церемонії поховання взяли участь близькі та родичі загиблого, жителі громади, його побратими, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Онищук, Тульчинський міський голова Валерій Весняний, заступник директора департаменту питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Дев’ятий.

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Фото: пресслужба Тульчинської міської територіальної громади

“Важко підібрати слова, щоби висловити біль цієї втрати, щоб втішити батьків, сина, родину загиблого воїна. Нехай Господь Бог допомагає Вам перенести цю важку біль втрати рідної людини. Світла пам’ять про Дениса Кононенко назавжди залишиться у пам’яті тульчинців. Вічна пам’ять Денису, захиснику України! Вічна пам’ять усім захисникам, хто пішов у вічність… Хто захистив від російського агресора наші мирні домівки, наш затишок та дав нам можливість жити, творити, бути господарями на своїй землі”, – йдеться в повідомленні.

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