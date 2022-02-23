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Russia Today можуть позбавити ліцензії на мовлення у Великій Британії

23/02/2022 17:10

Влада Великої Британії попросила свого медіарегулятора (Офком) переглянути ліцензію на мовлення російського пропагандистського телеканалу RT – Russia Today – на території Сполученого Королівства.

Про це в середу, 23 лютого, заявив у парламенті прем’єр-міністр країни Борис Джонсон, повідомляє “Новинарня” з посиланням на Reuters та National Post.

Міністр культури Надін Дорріс заявила медіарегуляторові, що RT є частиною російської пропаганди і поширює дезінформацію стосовно України.

В той же час Джонсон повідомив, що Офком сам повинен вирішити, чи позбавляти канал ліцензії. На його думку, рішення необхідно прийняти неупереджено та без участі політиків.

“Ми живемо в країні, яка вірить у свободу слова. Я вважаю, що саме Офком, а не політики, повинні вирішувати, які медіа закривати”, – сказав прем’єр.

Джонсон додав, що втручання політиків у медіа є особливістю політики РФ.

Медіарегулятор Британії заявив, що через військову загрозу з боку Кремля насамперед розглядатиме скарги стосовно мовників, які поширюють дезінформацію щодо безпекової ситуації навколо України.

Як відомо, російські телеканали, зокрема RT, маніпулюють інформацією, розпалюють ненависть до України та поширюють дезінформацію. Це становить загрозу для безпеки країн, проти яких РФ націлює свою пропаганду.

Російські чиновники та представники RT надалі заявляють, що Захід начебто утискає проросійські погляди та незаконно втручається у справи російських медіа.

Нагадаємо, раніше Німеччина заборонила мовлення RT на території країни через те, що канал взагалі не подавав заяву на ліцензію.
У відповідь на це, росіяни вирішили помститись та заборонили німецькому медіа Deutsche Welle вести мовлення в Росії та закрили представництво каналу в Москві.

підготував: Владислав Крамаренко

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