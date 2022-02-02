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У Німеччині заборонили Russia Today

02/02/2022 20:50

Комісія з ліцензування та нагляду за органами ЗМІ Німеччини заборонила мовлення на території країни телевізійної програми RT DE (Russia Today Deutschland).

Про це йдеться в повідомленні регулятора в середу, 2 лютого.

“1 лютого 2022 року Комісія з ліцензування та нагляду за органами ЗМІ (ZAK) заборонила мовлення та розповсюдження телепрограм «RT DE» в Німеччині через відсутність необхідної ліцензії” – йдеться у пресрелізі.

Необхідна ліцензія не була надана, а заявку російський мовник навіть не подавав, зауважили в Комісії. Тому «розповсюдження телевізійної програми через пряму трансляцію в Інтернеті, через мобільний додаток і Smart-TV-App «RT News», а також через супутник (Eutelsat) має бути припинено».

«RT DE» при цьому, як підкреслюється, не може посилатися на будь-який інший дозвіл згідно з європейським законодавством.

RT DE вийшов в ефір 16 грудня через супутник і різні канали мовлення в Інтернеті. У червні 2021 року головна організація TV Novosti подала заявку на отримання телевізійної ліцензії в Люксембурзі, але отримала відмову. Однак у грудні Сербія видала такий дозвіл, і на підставі цього цілодобове мовлення німецькомовного RT розпочалося 16 грудня.
Оскільки RT DE Productions GmbH розташована в Берліні-Адлерсхофі, місцевий регулятор (Берлін-Бранденбург – MABB) порушив провадження і ще в грудні минулого року заборонив мовлення через супутник Eutelsat 9B.

Російський уряд пригрозив вжити у відповідь заходів проти німецьких мовників у Росії, а також пообіцяв звернутися до суду.

Німецькомовний канал, зміст якого формується у Москві, орієнтована на німецьку телеаудиторію з акцентом на новини, документальні та розважальні програми.

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