Глави МЗС Німеччини і Росії посперечалися через заблокований у ФРН телеканал Russia Today

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і її російський колега Сергій Лавров посперечалися щодо німецькомовної версії кремлівського телеканалу RT.

Про це інформує “Європейська правда” з посиланням на DPA.

Після переговорів у Москві Лавров сказав, що RT – раніше Russia Today – був однією з тем, що обговорювалися, і закликав уряд у Берліні дозволити каналу безперешкодно працювати в Німеччині.

RT постійно критикують на Заході як пропагандистський інструмент Кремля та звинувачують у поширенні теорій змови та дезінформації від імені російської держави.

RT DE просить ліцензію для повноцінного німецького каналу. RT вже мовить в США, Франції та інших країнах.

Лавров попередив свою німецьку колегу, що, на його думку, є “втручання в діяльність незалежних журналістів” і перешкоджання RT матиме наслідки.

Бербок на це відповіла, що в Німеччині немає державного мовлення. Вона також відхилила скарги представника RT на те, що працівникам телеканалу в Німеччині заважають працювати або дискримінують.

“Це не так, що є втручання держави”, – сказала вона, посилаючись на рішення відеоплатформи YouTube заблокувати RT DE за поширення неправдивої інформації.

Представник RT під час пресконференції у Москві поскаржився, що працювати в Німеччині важче, ніж в будь-якій іншій країні.

Міністр закордонних справ РФ заявив, що підтримує RT, тоді як Бербок відповіла, що співробітники RT мають доступ до ключових пресконференцій.

Нагадаємо, торік наприкінці вересня адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала два канали Russia Today, що мовлять німецькою мовою. Канали були видалені без можливості відновлення через порушення правил і поширення неправдивої інформації про COVID-19.

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