За RT: Москва забороняє мовлення Deutsche Welle

МЗС Росії заявило про намір припинити супутникове та інше мовлення німецької медіакомпанії Deutsche Welle на території країни.

Про це в четвер, 3 лютого, повідомляє сама Deutsche Welle (“Німецька хвиля”).

Зазначається, що росіяни також закриють кореспондентський пункт DW у Москві. Співробітників російського бюро DW позбавлять акредитації.

Як ідеться в заяві міністерства закордонних справі країни-агресора, російська влада має намір розглянути питання про визнання DW іноземним засобом масової інформації, який виконує функції “іноземного агента”.

Такі дії Москви є помстою на заборону російського пропагандистського каналу Russia Today на території Німеччини.

Нагадаємо, у середу, 2 лютого, Комісія з ліцензування та нагляду за органами ЗМІ Німеччини заборонила мовлення на території ФРН телевізійного каналу RT DE. Канал закрили через те, що він не подав заяву на отримання ліцензії на мовлення.

У відповідь росіяни пригрозили утисками німецьких мовників в Росії та пообіцяли звернутися до суду.

підготував: Владислав Крамаренко

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