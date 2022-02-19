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Поліція “припинила мережу” організаторів “антивоєнних” мітингів у Києві

19/02/2022 20:08

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції провели санкціоновані обшуки в осіб, які займалися організацією та проведенням проплачених акцій у Києві, та “припинили” їхню “мережу”.

Про це в суботу, 19 лютого, інформує пресслужба Нацполіції.

За даними правоохоронців, група осіб  безпосередньо відповідала за пошук та збір громадян, які за грошову винагороду брали б участь в антиукраїнських мітингах.

“Відомо, що 20 лютого вони планували провести в Києві масові заходи, головним завданням  яких є дестабілізація ситуації в державі та створення «телекартинки» для російських пропагандистських ЗМІ. Загалом планувалося вивести до Офісу Президента 1500 осіб”, – сказано в повідомленні.

Під час обшуків поліцейські вилучили в організаторів акцій прапори, банери та іншу атрибутику з гаслами, “чорнові” записи, мобільні телефони, банківські картки тощо.

На одному фото, що поширила поліція після обшуків, можна побачити аркуші А4 із написами на кшталт “Ні війні з Росією”, “Украина, не убивай своих гражан”, “Росія нам не ворог”, “Стоп война” тощо (одним почерком).

“Викриття та припинення мережі організаторів проплачених мітингів — це результат кропіткої щоденної роботи, яку проводить поліція, аби не дозволити  зацікавленим особам розхитувати ситуацію в середині держави та сіяти паніку серед громадян”, – заявили в НПУ.

При цьому поліція не повідомляє про затримання організаторів заходів, лише – “проводяться подальші процесуальні заходи”.

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Україна

Поліція “припинила мережу” організаторів “антивоєнних” мітингів у Києві

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції провели санкціоновані обшуки в осіб, які займалися організацією та проведенням проплачених акцій у Києві, та “припинили” їхню “мережу”. Про це в суботу, 19...

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