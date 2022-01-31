Організатором проплачених заворушень виявився колишній “сепар” Голубан з поліції Авакова, – ЗМІ

Юрій Голубан. Фото: Цензор

Колишнього полковника поліції Юрія Голубана, якого підозрювали у зв’язках із терористами “Л/ДНР”, затримали у справі про підготовку в Україні масових заворушень. Він нібито був одним із організаторів “акцій”.

Про це в понеділок, 31 січня, повідомили з посиланням на власні джерела кілька українських ЗМІ, зокрема, “Обозреватель” і “РБК-Україна”.

“Це Голубан Юрій Степанович, був командиром роти у складі батальйону “Восток” у так званій “ДНР”. Якщо подивитися його біографію, то в 2018 звільнився з посади заступника начальника тренінгового центру ГУНП в Київській області”, – цитує “РБК” свого співрозмовника із силового блоку.

Джерело додало, що Голубан виконував організаторські повноваження, а також мав залучити до заворушень ще близько 200 “своїх людей”

Нагадаємо, 31 січня на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що Національна поліція затримала 30 січня групу осіб, які планували масові заворушення в Києві та мали для цього кошторис. Зокрема затримані організатор та його помічник.

За словами міністра, планувався мітинг із провокаціями, обов’язково мало бути насильство серед учасників мітингу, мала пролитися кров.

Планувалося зібрати до 5 тисяч учасників, з яких до 1,5 тисячі мали складати так звані тітушки, які мали влаштувати бійки з правоохоронцями.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, для організації провокаційних заходів було виділено понад мільйон гривень.

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Нагадаємо, Юрій Голубан став відомий після участі 14 березня в конфлікті з нардепом Володимиром Парасюком на блокпосту в Донецькій області, а наступного дня виступив із роз’ясненнями з трибуни Верховної Ради, при цьому він та ще троє силовиків потрапили до сесійної зали на порушення регламенту.

Наступного дня президент Порошенко нагородив Голубана орденом “За мужність”.

Після того з’явилася інформація, нібито на початку АТО Голубан брав участь у бою проти українських силовиків під Карлівкою.

Сам поліцейський – колишній співробітник донецької “Альфи” – підтверджує, що вже після початку АТО кілька разів спілкувався з ватажком терористичного угруповання “Восток” “ДНР” Олександром Ходаковським, який вважається людиною Ахметова і до війни очолював “Альфу” СБУ на Донеччині.

6 квітня нардеп від “Самопомочі” Єгор Соболєв розповів про відео, на якому людина в чорній мілітарній формі, схожа на Голубана, знята із Ходаковським та іншими бойовиками “Востока”.

Соболєв також вимагав оприлюднити результати парламентського розслідування про те, як 15 березня Голубан потрапив у сесійну залу Верховної Ради.

7 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов’язав СБУ зареєструвати в ЄРДР провадження щодо Голубана за підозрою у держраді (ст. 111 ККУ) за заявою депутата від “Батьківщини” Ігоря Луценка.

Уже після цього стало відомо, що Голубан продовжує служити в поліції на Донеччині, бере участь у навчаннях тощо.

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