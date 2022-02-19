Ведучий підсанкційного каналу “Наш” “під прикриттям” влаштувався на держканал “Рада”

Артем Никифоров на каналі "Рада". Кадр відео

Ведучий підсанкційного телеканалу “Наш” Артем Никифоров заявив, що “під прикриттям” влаштувався на державний канал “Рада”, щоб нібито дізнатись причини санкцій.

За словами Никифорова, для цього він спеціально написав пост у фейсбуці про те, що нібито звільняється з каналу “Наш”, і розіслав резюме на державні канали, пише 18 лютого “Детектор медіа“.

На співбесіді з менеджментом парламентського телеканалу “Рада” Никифорову нібито сказали, що санкції проти каналу “Наш” були введені для того, щоб вибити його з ефіру і “зайти на російськомовних глядачів півдня, сходу та центру України”.

“І все це для того, щоб замість каналу “Наш” запустити державні провладні канали”, – стверджує він.

За словами Никифорова, на телеканалі “Рада” є “цензура і чорний список” гостей. Також нібито керівництво “одразу дає установку, що президента Володимира Зеленського треба “любити”, а нелояльних депутатів пускати не можна”.

Свій вчинок Никифоров назвав “журналістським розслідуванням”.

Як пише журналіст “Ліги” Юрій Смирнов, Никифоров дійсно вийшов у денний ефір парламентського каналу 18 лютого, де намагався ставити провокаційні питання, пов’язані із санкціями проти “Нашого”.

“Треба розуміти, що ведучі телеканалу “Рада” в основному самі готуються до ефірів та можуть ставити питання, які самі придумали. Скоріше за все, Никифоров поставив питання від себе, дуже тонко натякаючи на закритий телеканал “Наш”, який начебто був “голосом України” для окупованих територій… Під час наступного включення студії (приблизно через годину) Никифорова вже не було. Керівництво каналу очевидно зрозуміло, що Никифоров – засланий казачок”, – пише Смирнов у фейсбуці.

Журналіст Смирнов заявив, що канал “Рада” “провалився”.

“І мені зовсім не шкода телеканал “Рада”. Це їхній свідомий вибір. Запрошуючи ведучих закритих каналів Медведчука та Мураєва, вони розраховують, що глядач з умовного півдня чи сходу України побачить знайомі обличчя та буде дивитися провладні канали”, – додав аналітик.

Після такої провокації ведучий Никифоров повернувся на канал “Наш”, який надалі мовить лише в YouTube.

Залишилось незрозумілим, скільки часу Никифоров пропрацював на каналі “Рада”.

Керівника каналу “Рада” Вадим Перенчук у коментарі “Українській правді” зазначив: “Канал “Рада” нікого не брав на роботу. Це продакшн “Кінокіт”, який на замовлення виробляє контент. [З нашого боку] є лише редакційний контроль”.

Контекст

11 лютого 2022 року Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти телеканалу “Наш”, яким керує проросійський політик Євгеній Мураєв. Санкції введені строком на п’ять років на підставі подання СБУ.

Однак “Наш” і надалі мовить на ютуб-каналі “Наш” із понад мільйоном підписників, який був частково заблокований у листопаді 2021 року через порушення авторських прав.

Телеканал “Рада” було перезапущено 15 грудня 2021 року, відтепер він працює в форматі телемарафону зі включеннями для коментарів та гостями прямоефірних студій. Також щогодини виходить випуск новин. На “Раді” оновили техніку, відкрили додаткову студію в Кабміні.

У новому форматі ведучі каналу “Рада” критикують опозицію, ігнорують значну частину депутатських брифінгів у кулуарах тощо.

За даними “УП”, влада перезапускає парламентський телеканал “Рада” під наступні вибори. Представники “ЄС” заявляють, що такою є політика команди президента Зеленського зі створення “політичного холдингу” з каналів “Дом” і “Рада”.

За неофіційною інформацією медіа, курирує продакшн оновленого мовника заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Креативним директором мовника у ЗМІ названий колишній громадянин Росії Олексій Семенов, який працював на каналах 112, NewsOne та “Прямий”, а шеф-редакторкою – Наталія Яструбенко.

У проморолику у якості нових ведучих “Ради” були представлені скандальний політтехнолог Володимир Петров, провладний блогер Сергій Іванов, низка колишніх працівників українських телеканалів.

Бюджет-2022 передбачає виділення на потреби телеканалу “Рада” 378 мільйонів гривень – майже у сім разів більше порівняно з 2021 роком.

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