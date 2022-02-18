Кримські колаборанти на 10 діб арештували делегата Курултаю Едема Дудакова

Едем Дудаков. Фото: Facebook

Підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суд у Криму призначив 10 діб адміністративного арешту делегату Курултаю кримськотатарського народу Едему Дудакову.

Про це в п’ятницю, 18 лютого, повідомив адвокат Еміль Курбедінов, передає “Крим.Реалії”.

Адвокат наголосив, що Дудаков своєї провини не визнав, і зазначив, що текст, на якому будувалося звинувачення, було вирвано з контексту. Він додав, що рішення суду захист має намір оскаржити.

Біля будівлі суду, де відбувалося слухання, російські силовики затримували активістів. За інформацією громадянського об’єднання “Кримська солідарність”, було затримано 15 людей.

Як писала “Новинарня“, російські силовики в окупованому Криму підставою для обшуку у делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова назвали його коментар у соцмережах. Під час обшуку у Дудакова вилучили кілька гаджетів, зокрема телефони та носії інформації.

Про обшук у Дудакова вранці у четвер, 17 лютого, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, “Дудаков – один із безстрашних публічних викривачів цілеспрямованого знищення російськими окупантами Ханського палацу в Бахчисараї“.

За словами адвоката Едема Семедляєва, після обшуку Дудакова відвезли до відділення поліції Бахчисараю, проте його до підзахисного не пустили.

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