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Російські окупанти руйнують Ханський палац у Бахчисараї

09/02/2022 15:16

Україна звертатиметься до ЮНЕСКО через явні руйнування, що проявилися на Ханському палаці в Криму після його “реставрації” російськими окупантами.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у твіттері.

“На одній зі стін Ханського палацу під час так званої “реставрації” з’явилися тріщини. Окупант продовжує знищувати культурну пам’ятку, включену до попереднього списку для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО”, – написала Джапарова.

Урядовиця пообіцяла, що про факт порушення міжнародного права Україна повідомить секретаріату ЮНЕСКО.

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