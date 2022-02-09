Російські окупанти руйнують Ханський палац у Бахчисараї

Україна звертатиметься до ЮНЕСКО через явні руйнування, що проявилися на Ханському палаці в Криму після його “реставрації” російськими окупантами.
Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у твіттері.
“На одній зі стін Ханського палацу під час так званої “реставрації” з’явилися тріщини. Окупант продовжує знищувати культурну пам’ятку, включену до попереднього списку для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО”, – написала Джапарова.
На одній зі стін Ханського палацу під час т.з.”реставрації” з’явилися тріщини.🇷🇺окупант продовжує знищувати🇺🇦культурну пам’ятку,
включену до Попереднього списку для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей факт порушення між.права буде передано до Секретаріату @UNESCO pic.twitter.com/QzbLRJJick
— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) February 8, 2022
Урядовиця пообіцяла, що про факт порушення міжнародного права Україна повідомить секретаріату ЮНЕСКО.
Читайте також:
Російські окупанти намагаються “переписати на себе” Херсонес Таврійський у переліку ЮНЕСКО, – МКІП
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!