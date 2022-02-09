Російські окупанти руйнують Ханський палац у Бахчисараї

Україна звертатиметься до ЮНЕСКО через явні руйнування, що проявилися на Ханському палаці в Криму після його “реставрації” російськими окупантами.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у твіттері.

“На одній зі стін Ханського палацу під час так званої “реставрації” з’явилися тріщини. Окупант продовжує знищувати культурну пам’ятку, включену до попереднього списку для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО”, – написала Джапарова.

На одній зі стін Ханського палацу під час т.з.”реставрації” з’явилися тріщини.🇷🇺окупант продовжує знищувати🇺🇦культурну пам’ятку,

включену до Попереднього списку для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей факт порушення між.права буде передано до Секретаріату @UNESCO pic.twitter.com/QzbLRJJick — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) February 8, 2022

Урядовиця пообіцяла, що про факт порушення міжнародного права Україна повідомить секретаріату ЮНЕСКО.

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