Уряд Польщі записав відео на підтримку України

З нагоди Дня єднання, оголошеного президентом Володимиром Зеленським на 16 лютого, канцелярія прем’єр-міністра Республіки Польща Матеуша Моравецького записала ролик “Польща поруч і буде підтримувати Україну”.
Про це “Новинарні” повідомили в посольстві РП.
Відео поширюють у соцмережах, на інтернет-сайтах та на телебаченні. Поляки підкреслюють послідовну позицію на підтримку українців у протистоянні російській агресії.
Польща поруч і буде підтримувати Україну🇵🇱🤝🇺🇦
– ролик від @PremierRP з нагоди Дня Єднання. pic.twitter.com/nMHWxZBQi8
— PLinUkraine (@PLinUkraine) February 16, 2022
“Польща була адвокатом України в дорозі на Захід, бо Україна є частиною Європи. Польські політики та дипломати провели десятки зустрічей по всьому світу, щоб переконати наших партнерів у тому, що Україна має рацію у цьому конфлікті. Перед обличчям російських погроз і брязкання зброєю ми також не можемо залишатися байдужими. Ми пишаємося тим, що найсучасніша зброя польських виробників зміцнить вашу оборонну систему. Ми допомагаємо і будемо допомагати! Польське суспільство – солідарне з вами! Ми також відправляємо необхідну техніку та матеріальні засоби. Польща – поруч і буде підтримувати Україну!” – сказано у відео.
Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що Польща передає Україні новітні ПЗРК “Перун”.
17 лютого було оголошено про те, що Україна, Британія і Польща започаткували тристоронній формат співпраці.
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