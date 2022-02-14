Експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що готовий їхати “захищати Київ”

Колишній президент Польщі Лех Валенса заявив про свою готовність захищати Україну перед обличчям російської загрози.
Лаконічну заяву він оприлюднив на сторінці у ФБ у суботу, 12 лютого.
“Повідомляю про готовність негайно виїхати до Києва з метою солідарного захисту”, – написав Валенса.
Він додав при цьому, що вже зробив перші кроки на цьому шляху, зокрема, повідомив про свою готовність послу України в Польщі.
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