Місія ОБСЄ зафіксувала на лінії розмежування близько 500 вибухів за пів доби

Голова СММ в Україні Яшар Халіт Чевік. Фото: пресслужба ОБСЄ

З вечора 16 лютого до ранку наступного дня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала близько пів тисячі вибухів уздовж лінії розмежування на сході України. Переважно – в районах населених пунктів Станиця Луганська і Золоте.

Про це повідомив голова СММ в Україні Яшар Халіт Чевік під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаного Росією з приводу виконання “мінських угод”, передає “Укрінформ” у четвер, 17 лютого.

Водночас за словами Чевіка, після 11:20 за київським часом зафіксовано приблизно 30 вибухів. “Це свідчить про те, що ситуація стала менш напруженою”, – зазначив він.

Приблизно опівдні “СММ попросила сторони неухильно дотримуватися зобов’язання щодо припинення вогню”, додав Чевік, наголосивши на важливості “перейти до деескалації і не допустити подальшого погіршення ситуації”.

За його словами, СММ “знає і відстежує” повідомлення про жертви серед цивільного населення, збитки, заподіяні цивільній інфраструктурі.

Чевік також поскаржився на обмеження свободи пересування СММ для виконання покладених на місію завдань та блокування її роботи.

Для розширення зони спостереження, зазначив він, потрібне політичне рішення та підтримка міжнародного співтовариства.

Голова СММ відзначив складнощі перетину лінії розмежування для цивільних осіб, адже працює лише два пункти пропуску з наявних п’яти.

Своєю чергою, спеціальний представник ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен заявив, що жодна сторона не виконала жодного пункту “мінських угод”.

Роботу ТКГ, за його словами, ускладнило рішення Державної думи Росії про звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання так званих “ЛДНР”.

“Це породило питання й дискусії в ТКГ”, – зазначив він.

Кіннунен також вказав, що зустрічі в рамках ТКГ відбуваються у віртуальному режимі, що не сприяє відвертості та конфіденційності обговорюваних питань.

Він наголосив, що сторони зобов’язані докладати всіх зусиль для відновлення повною мірою суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 17 лютого вже до 19:00 зі штабу ООС повідомили про 48 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ в ОРДЛО, переважно з важкої артилерії, як на Луганському, так і на Донецькому напрямках.

При цьому бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, однак ворожа пропаганда заявляла, нібито це ЗСУ “розбомбили” дитсадок “на території “ЛНР”.

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