Кіра Рудик вступила до лав територіальної оборони Києва. ВІДЕО

Лідерка “Голосу”, народна депутатка Кіра Рудик вступила до лав територіальної оборони міста Києва.
Про це політикиня заявила у фейсбуці в четвер, 17 лютого.
“Вважаю, що кожен українець, кожен політик сьогодні має власним прикладом демонструвати підтримку нашої армії, оборони і захищати незалежність України. Бо кожен з нас має знати, що йому робити у випадку агресії ворога. Хто буде стріляти, хто підносити патрони, а хто готуватиме кашу в тилу, як це було на Майдані”, – написала вона.
“Сьогодні важливий для мене день. Щойно я записалась до загону територіальної оборони міста Києва. Я вдячна, що був дуже швидкий і легкий процес. Ми дуже хочемо, щоб у часи, коли тривожно, у нас було як Ізраїлі, де кожен чоловік, жінка і дитина знають, як діяти у випадку військової загрози”, – зазначила Рудик під час виступу в Київській міській раді, передає “Цензор.нет”.
Нардепка додала, що неодноразово закликала Верховну Раду розробити загальнонаціональний план дій на випадок ескалації.
Участь у загонах територіальної оборони – це саме таке чітке розуміння, як потрібно робити.
Вона закликала всіх депутатів бути прикладом для громадян України і також доєднуватися до лав тероборони. Столиця сьогодні є флагманом з розвитку її підрозділів. Однак зовнішня загроза – не єдина, з якою держава стикається зараз.
“Я прийшла сюди як лідерка опозиційної партії, я маю системне бачення того, що відбувається в Україні. Це переслідування опозиції, які відбуваються з боку влади, переслідування всіх, хто говорить владі правду. Про те, що підготовка до можливого вторгнення недостатня, що розмови з міжнародними партнерами йдуть не так інтенсивно, як хотілося б. І можливо, результати могли би бути набагато більшими”, – сказала Рудик.
Нагадаємо, нещодавно учасники гурту “Антитіла” вирішили приєднатись до Сил територіальної оборони Збройних сил України.
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