Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо розширення санкцій проти Шарія і Гужви

Фото: пресцентр ОПУ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким розширюються санкції проти блогера Анатолія Шарія та журналіста Ігоря Гужви.

Також змінено пакети санкцій проти пособників окупантів у Криму та на Донбасі.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави у середу, 16 лютого.

Зокрема, уточнено санкції проти Шарія, Ольги Шарій, Алли Бондаренко та ТОВ “Інформаційне агентство “Шарій.Нет”. Також внесено зміни до санкцій проти Гужви, Анни Солнцевої та Любові Лукашиної. Зокрема, тепер обмеження поширюються не тільки на основні домени сайтів “Шарій.Нет” і “Страна.UA”, але і на інші ресурси з ідентичним змістом.

Крім того, були змінено пакети санкцій проти заступника так званого “генерального прокурора ЛНР” Вадима Лященка і трьох членів “територіальних виборчих комісій” в Криму.

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Нагадаємо, 16 лютого Служба безпеки України оголосила про підозру в скоєнні злочину лідерові “Партії Шарія” Анатолію Шарію, який, на думку слідчих, провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці країни в інформаційній сфері.

У СБУ наголосили, що є підстави вважати – “Шарій діяв на замовлення іноземних структур”.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 “Державна зрада” та ч. 1 ст. 161 “Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками”.

Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

У СБУ стверджують, що пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни. Метою було загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Такі протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК (“Россия 24”, “Россия 1”), телеканал Міністерства оборони РФ “Звезда” тощо.

Нагадаємо, 12 лютого громада українців в Іспанії звернулася до місцевого уряду через діяльність блогера Анатолія Шарія, який мешкає у цій країні.

10 лютого Анатолій та Ольга Шарії дали інтерв’ю іспанським журналістам, в якому заявили, що постійно отримують погрози від “українських неонацистів”, яким немовби потурає українська влада.

Шарій тоді також повідомив, що минулого року проти нього в Україні відкрили шість кримінальних проваджень.

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