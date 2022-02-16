Слідком РФ заявив, що знайшов на Донбасі п’ять масових поховань цивільного населення. Звинувачує Україну

Слідчий комітет РФ порушив проти України кримінальну справу через нібито жорстоке поводження з цивільним населенням та використання летальної зброї проти цивільних на Донбасі.
Про це пресслужба слідкому заявила у середу, 16 лютого.
“Умисел на знищення жителів Донбасу очевидний – російським слідством зафіксовано сотні фактів, що кваліфікуються як застосування заборонених засобів та методів ведення війни. У ході розслідування цих злочинів отримані дані про стихійні загальні безіменні могили, сформовані вимушено поза спеціально відведеними для цього місцями у зв’язку з бойовими діями, що тривали…”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Головним слідчим управлінням слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу за ч.1 ст.356 КК РФ – жорстоке поводження з громадянським населенням, застосування у збройному конфлікті коштів та методів, заборонених міжнародним договором.
Слідком РФ пише, що з квітня 2014 року українські силовики “постійно ведуть обстріл населених пунктів Донбасу, застосовуючи летальне озброєння, призначене для максимально ефективного знищення людей та інфраструктури”.
Ці дії, як стверджують у РФ, стали “причиною загибелі та поранення тисяч мирних жителів, російськомовних груп, які не беруть участь у військовому конфлікті”.
Зокрема, російський слідком пише про виявлення 5 стихійних масових поховань:
Повідомляється, нібито ці поховання окупанти виявили у серпні – жовтні 2021 року.
“З них ексгумовані останки не менше 295 цивільних осіб, які загинули внаслідок невибіркових обстрілів з боку українських озброєних формувань у 2014 році. Серед останків є тіла жінок різного віку”, – йдеться в повідомленні.
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