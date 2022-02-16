СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4603930 +31513
Летальні випадки:
103565 +310
Одужали:
3839314 +27684
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19176424 (+62931). Оновлено: 08:14 16.02.2022
Home / Війна / Окупанти скинули з безпілотника ВОГ біля Лобачевого та вдарили мінометом по Станиці

Окупанти скинули з безпілотника ВОГ біля Лобачевого та вдарили мінометом по Станиці

16/02/2022 12:15

Уранці в День єднання, 16 лютого, російські окупанти скинули з безпілотника гранатометний постріл у районі села Лобачеве на Луганщині.

Як передає “Новинарня“, про це повідомив пресцентр командування операції Об’єднаних сил у зведенні станом на 11:00.

“Станом на 11-ту годину ранку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
По околицях СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу ЛОБАЧЕВЕ окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17“, – ідеться у зведенні.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними, зазначили у штабі.

Нагадаємо, 12 лютого окупанти на Луганщині двічі скидали з БПЛА постріли ВОГів.

Читайте також:
Доба ООС: чотири обстріли, окупанти застосували 120-мм артилерію під Оріховим

Унікальних переглядів: 62
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій проігнорував спільний молебень за Україну

доповнюється Керівник Російської православної церкви в Україні митрополит Онуфрій (Березовський) проігнорував спільний молебень за Україну в День єдності. Про це в середу, 16 лютого, інформує “Главком”. За даними ведучих...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse