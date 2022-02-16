Окупанти скинули з безпілотника ВОГ біля Лобачевого та вдарили мінометом по Станиці

Уранці в День єднання, 16 лютого, російські окупанти скинули з безпілотника гранатометний постріл у районі села Лобачеве на Луганщині.
Як передає “Новинарня“, про це повідомив пресцентр командування операції Об’єднаних сил у зведенні станом на 11:00.
“Станом на 11-ту годину ранку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
По околицях СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу ЛОБАЧЕВЕ окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17“, – ідеться у зведенні.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними, зазначили у штабі.
Нагадаємо, 12 лютого окупанти на Луганщині двічі скидали з БПЛА постріли ВОГів.
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