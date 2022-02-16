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Доба ООС: чотири обстріли, окупанти застосували 120-мм артилерію під Оріховим

16/02/2022 08:48

Упродовж минулої доби, 15 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Два з них із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У бік Катеринівки противник відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

У напрямку Лобачевого російські найманці здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Оріхового збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Станиці Луганської окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку гібридних військ РФ зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

По околицях Станиці Луганської російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

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