Доба ООС: чотири обстріли, окупанти застосували 120-мм артилерію під Оріховим

Упродовж минулої доби, 15 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Два з них із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
У бік Катеринівки противник відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.
У напрямку Лобачевого російські найманці здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Оріхового збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Станиці Луганської окупанти застосували міномети калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку гібридних військ РФ зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.
По околицях Станиці Луганської російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Читайте також:
Невідомий підірвав гранату на блокпосту Нацгвардії в ООС
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!