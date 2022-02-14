Невідомий підірвав гранату на блокпосту Нацгвардії в ООС

Фото пресслужби НГУ

Невідомий чоловік підірвав гранату на блокпосту Нацгвардії в районі проведення операції Об’єднаних сил, постраждалих немає.

Про інцидент, котрий стався у неділю, 13 лютого, інформує пресцентр Національної гвардії України.

Зазначається, що військовослужбовці НГУ на одному з блокпостів виявили невідому особу, яка в темряві наближалась до місця несення служби.

Командир блокпосту віддав наказ військовослужбовцям з’ясувати ціль та мету перебування підозрілої особи.

“Проявляючи пильність та обережність військовослужбовці вирушили до невідомої особи, та наближаючись почули нецензурну лайку у свій бік. Після чого, невідомий дістав предмет схожий на гранату та кинув у напрямку військовослужбовців, які одразу зреагували та зайняли укриття. Водночас граната, яка виявилась справжньою, вибухнула та невідомий, користуючись темрявою, почав тікати”, – йдеться в повідомленні.

Нацгвардійці не постраждали.

Чоловік натомість встиг сховатись. Щоб уникнути небезпеки від можливих провокацій, гвардійці залишились на місці події та викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції України.

За «гарячими слідами» особу невідомого швидко встановили та… затримали злочинця неподалік від місця проживання.

“Як виявилося, цього громадянина військовослужбовці блок-посту затримали в цей день та передали працівникам поліції за водіння автомобіля в стані алкогольного сп’яніння, тому є ймовірність, що він в такий спосіб вирішив помститися за притягнення його до адміністративної відповідальності”, – резюмували в НГУ.

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