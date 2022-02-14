“Працюйте на Україну”: Зеленський звернувся до українських журналістів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українських журналістів з проханням “працювати на Україну”.
Про це він сказав під час свого відеозвернення, опублікованого увечері у понеділок, 14 лютого.
Він наголосив, що важливим фронтом захисту є об’єктивне висвітлення ситуації вітчизняними ЗМІ.
“І зараз я хочу звернутися до українських журналістів. Декому з вас інколи доводиться виконувати завдання власників медіа. Більшість з них вже втекли з власної держави. Працюйте на Україну. Не на тих, хто втік. Від вашої чесної позиції сьогодні залежить доля України”, – сказав глава держави.
Як писала “Новинарня“, президент Володимир Зеленський підписав указ про День єднання. Йдеться про 16 лютого як буцімто дату ймовірного російського широкомасштабного вторгнення РФ.
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