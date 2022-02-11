ЗСУ провели перші навчання з використанням танків Т-64БМ2. ФОТО

У Харківській області підрозділи 92-ї окремої механізованої бригади провели на одному з полігонів ротні тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Про це повідомляє АрміяInform.

Особливість цих навчань – вперше були використані танки Т-64БМ2 для бойової підготовки ЗСУ.

За сценарієм, противник перетнув держкордон sз Україною та почав рухатись в напрямку до стратегічно важливих об’єктів.

Після отримання бойового наказу та розвідданих наші військові висунулись в заданий район, в складі ротної тактичної групи з приданими танковим, артилерійським та зенітним підрозділами.

Опісля військові почали знищувати противника за допомогою усього наявного озброєння – танки Т-64БМ2, бронетранспортери БТР-4Е, самохідні гармати 2С1 “Гвоздика”.

Для проведення цих навчань було задіяно до 150 військовослужбовців та “десятки одиниць бойової та спеціальної техніки”.

Для прикриття бойових порядків наших військ було – як мінімум один ЗРК малої дальності “Стріла-10”.

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