ЗСУ провели перші навчання з використанням танків Т-64БМ2. ФОТО

У Харківській області підрозділи 92-ї окремої механізованої бригади провели на одному з полігонів ротні тактичні навчання з бойовою стрільбою.
Про це повідомляє АрміяInform.
Особливість цих навчань – вперше були використані танки Т-64БМ2 для бойової підготовки ЗСУ.
За сценарієм, противник перетнув держкордон sз Україною та почав рухатись в напрямку до стратегічно важливих об’єктів.
Після отримання бойового наказу та розвідданих наші військові висунулись в заданий район, в складі ротної тактичної групи з приданими танковим, артилерійським та зенітним підрозділами.
Опісля військові почали знищувати противника за допомогою усього наявного озброєння – танки Т-64БМ2, бронетранспортери БТР-4Е, самохідні гармати 2С1 “Гвоздика”.
Для проведення цих навчань було задіяно до 150 військовослужбовців та “десятки одиниць бойової та спеціальної техніки”.
Для прикриття бойових порядків наших військ було – як мінімум один ЗРК малої дальності “Стріла-10”.
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