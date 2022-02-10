У Десні 72-га бригада відпрацьовує застосування ПТРК NLAW

Фото: пресслужба 72-ї бригади

Військові 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та інших частин проходять інтенсивну підготовку щодо використання британських ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Маневри тривають на навчальному центрі “Десна” імені князя Ярослава Мудрого.

“На навчаннях військові ознайомлюються з тактико-технічними характеристиками та відпрацьовують тактику дій у бойових умовах”, – йдеться в повідомленні пресслужби бригади.

У бригаді нагадали, що NLAW – це шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета, що дозволяє знищувати броньовану техніку противника й уражати цілі на землі та в небі.

Ракетні комплекси NLAW Україна отримала від Великої Британії. Вони ефективні в умовах бою у містах. Ця зброя знищує танк на відстані до 800 метрів і пробиває броню товщиною понад 500 міліметрів.

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