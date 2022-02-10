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В Одесі на розвиток тероборони виділяють 20 мільйонів

10/02/2022 11:49

В Одесі на розвиток територіальної оборони ЗС України виділять 20 мільйонів гривень.

Таке рішення ухвалили депутати Одеської міськради під час чергової сесії, передає “АрміяInform”.

Зокрема, обранці ухвалили міську цільову Програму сприяння розвитку підрозділів тероборони та добровольчих формувань територіальної громади міста на 2022-2023 роки.

Фінансування програми — понад 20 мільйонів гривень на 2 роки.

“Програма спрямована на формування в мирний час та розгортання в особливий період військових частин (підрозділів) Сил територіальної оборони, до яких входять добровольчі батальйони, а також на військово-патріотичне виховання населення”, – йдеться в повідомленні.

“Завдання місцевого самоврядування — докладати всіх зусиль для зміцнення обороноздатності країни. І це ми з вами виконуємо з 2014 року. Допомагаємо фронту, надаємо повне сприяння армії та правоохоронним органам — на фронті та в тилу. Сьогодні в межах чинного законодавства продовжуємо цю роботу та приймаємо міську програму”, — підкреслив мер Одеси Геннадій Труханов, звертаючись до депутатів Одеської міської ради.

Програма матиме два напрями розвитку — безпосереднє зміцнення захисту обласного центру від ймовірної російської військової агресії, організації оборони міста, а також проведення заходів з військово-патріотичного виховання населення та молоді у мирний час.

Також зазначимо, що під час обговорення програми фінансування було розглянуто питання виділення приміщення для штабу підрозділів тероборони.

Одним з варіантів було запропоновано використання комплексу приміщень Південної виправної колонії № 51.

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