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Польща поки відновлюватиме прикордонний рух із Калінінградською областю РФ

10/02/2022 18:04

На тлі агресивних дій Росії обґрунтованим є подальший мораторій на місцевий прикордонний рух між Польщею та Калінінградською областю РФ.

Про це сказав речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин, передає PAP у четвер, 10 лютого.

“У світлі останніх подій і дій Кремля зрозуміло, що Москва жодним чином не може бути передбачуваним партнером у діях щодо захисту кордону”, – заявив Жарин.

Він наголосив, агресивні дії РФ підтверджують, що прийняття цього рішення (призупинення угоди про місцевий прикордонний рух між Польщею і Росією, – “Н”) “було виправданим й надалі є єдиним можливим і раціональним рішенням”.

Оостаннім часом на польсько-білоруському кордоні усе частіше затримуються мігранти, яку прибувають до Білорусі з Росії. Вони добре розмовляють російською мовою, адже тривалий час проживали в РФ.

“Міграційний шлях з Росії набуває більшого значення у гібридній операції проти Польщі”,- підкреслив Жарин.

Він додав, що Росія з самого початку так званої міграційної кризи підтримує режим Лукашенка у спробах дестабілізувати ситуацію на кордоні.

“Москва політично використовує дії Мінська і патронує операції проти Заходу”,- наголосив речник міністра-координатора польських спецслужб.

Утворення Мінськом нелегального міграційного шляху до Європи є елементом ширшого плану, спрямованого на розпалювання хаосу у країнах Центральної Європи і розбиття єдності в НАТО та ЄС.

На його переконання, у такій ситуації відновлення місцевого прикордонного руху Польщі з Росією давало б додаткові можливості для здійснення гібридних дій проти Польщі, а фактично – проти всього НАТО та ЄС.

Він наголосив, що черговим чинником, чому Польща не хоче відновлювати спрощений режим перетину кордону з Калінінградською областю РФ, є агресивні дії Москви щодо України.

Передісторія

У липні 2016 року Польща призупинила чинність угод про малий прикордонний рух з Україною і Росією у зв’язку з проведенням у Варшаві саміту НАТО (8–9 липня 2016 року), а відтак запровадженням особливих заходів безпеки.
Згодом, на початку серпня 2016 року, Польща відновила місцевий прикордонний рух з Україною, натомість його відновлення з РФ відклала на невизначений термін.

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