Польська PGNiG виграла справу про неринкові практики Газпрому

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Суд Європейського Союзу став на бік польської нафтогазової компанії PGNiG і відхилив рішення Єврокомісії, яка вирішила залишити без уваги скаргу польської сторони на монополістські дії російського “Газпрому”.

Тому Єврокомісія знову розгляне скаргу PGNiG щодо дій “Газпрому”, передає пресслужба польської компанії.

Це рішення стосується скарги PGNiG від 2019 року на рішення Єврокомісії, яка в 2017 році відхилила претензії польської компанії на монополістські дії Газпрому на польському ринку.

“Перемога в суді ЄС означає, що Єврокомісія вдруге повинна буде розглянути скаргу PGNiG з 2017 року. Ми розраховуємо на те, що Єврокомісія використає можливість, яку дає їй нинішній вирок, аби здійснити рішучі кроки щодо порушення Газпромом права конкуренції”, – повідомив голова правління PGNiG Павел Маєвський.

Передісторія

Польща купує газ в Росії на підставі так званого Ямальського контракту між обома країнами, що був підписаний в 1996 році і згодом продовжений в 2010 році. Він передбачає поставки щороку до РП близько 10 млрд кубометрів газу.

Згідно з вимушеною формулою “бери або плати” (take-or-pay), яку “Газпром” нав’язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до кінця 2022 року) не менш ніж 8,7 млрд кубометрів газу. Польща вже задекларувала, що не підписуватиме з Росією новий довгостроковий контракт, а робитиме ставку на власний видобуток, постачання газу з шельфу Норвезького моря газопроводом Baltic Pipe і купівлю скрапленого газу у США та країнах Перської затоки, які постачатимуться до LNG-терміналу у місті Свіноуйсцє.

Польща кілька разів ініційовувала зниження ціни на російський газ у довгостроковому контракті. В 2012 році Газпром погодився на зниження на 10% ціни на газ для PGNiG, що дало змогу закрити розгляд справи в арбітражному суді у Стокгольмі. В 2017 році польська компанія вдруге ініціювала переговори з “Газпромом” про зниження ціни, сторони не домовилися, і справа знову опинилася у Стокгольмському арбітражі.

У березні 2020 року суд ухвалив рішення на користь Польщі, зобов’язавши російську компанію виплатити PGNiG 1,5 млрд дол. компенсації за отриманий з 2014 року газ за завищеними цінами. У липні 2020 року “Газпром” погасив цю заборгованість перед польською компанією.

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