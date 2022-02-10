Кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину, – ЗМІ

Олександр Ярославський, фото з ФБ

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Про аварію повідомила пресслужба поліції Харківської області, а “Українська правда” з посиланням на поінформованих співрозмовників назвала ім’я безнесмена.

“Трохи після півночі до поліції надійшов дзвінок, що на трасі Чугуїв – Мартове збили людину. Це сталося ближче до Мартового. Загинув чоловік, середніх років. Нікого поруч не було. На місці знайшли номери 0018“, – сказав співрозмовник.

З його слів, такі номери має передня машина кортежу Ярославського. Джерело ЗМІ також зазначило, що Ярославський часто сам водить авто.

Співрозмовники УП також додали, що пізніше до поліції подзвонив чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартового, і що прийде до райвідділу дати свідчення.

Станом на 10 ранку цей чоловік до поліції ще не приходив. Згодом ще один співрозмовник УП повідомив, що водія станом на 12:00 вже допитують правоохоронці.

За даними джерел журналістів, є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова (Ярославський працює у Харкові і мешкає у Мартовому – ред.).

Разом з тим на сайті поліції згодом з’явилося повідомлення про те, що на автошляху “Київ – Харків – Довжанський” виявили тіло невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями і що правоохоронці встановлюють особу та обставини загибелі пішохода.

“Попередньо встановлено, що 9 лютого близько 22:55 невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуїва в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода – чоловіка на вигляд 30-40 років. Тіло померлого направлено до моргу. Його особа, а також особа зловмисника наразі встановлюються”.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Сам Ярославський поки не коментував власну причетність до інциденту.

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