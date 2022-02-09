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“Якщо любиш – піди!”: студенти збирають акцію за відставку Шкарлета

09/02/2022 18:10

Студентська спільнота України анонсувала нову акцію “Якщо любиш – піди!” з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про намір взяти участь у протесті під стінами Офісу президента у Києві 14 лютого вже повідомили студенти НаУКМА, КПІ, НАУ та інші студентські спільноти України.

“Вранці у День святого Валентина студентство подарує міністру замість справжньої валентинки – гарбуз, адже Сергій Шкарлет та українська освіта несумісні”, – сказано в анонсі акції.

Організатори наголошують, що попри численні листи від органів студентського самоврядування провідних українських університетів до прем’єр-міністра та комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, “процес відставки міністра-плагіатора не запущено”.

“Ми виходимо до офісу президента, щоб голосно заявити основну вимогу студентства: Шкарлет має піти! А Міністерство освіти і науки має бути очолене компетентним фахівцем із бездоганною репутацією в академічній спільноті”, – зазначають студенти.

4 лютого студенти Могилянки прийшли під Кабмін з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета. До акції долучилися студенти вишів по всій країні.

Це сталося після того, як Міносвіти оголосило повторний конкурс на посаду президента НаУКМА. Вибори мали відбутися 27 квітня.

Таке рішення пояснити тим, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та статуту університету в процесі проведення виборів Києво-Могилянської академії. Однак після наради за участю урядовців, народних депутатів і представників вишу цей наказ скасували.

На виборах президента Могилянки здобув перемогу колишній міністр освіти Сергій Квіт, який набрав 52,80% голосів.

Вибори намагалися зірвати. Камери зафіксували, як невідомі люди у чорному викрали одну із скриньок з бюлетенями та влили зелену рідину. Згодом скриньку повернули. Попри це, виборча комісія одноголосно визнала вибори такими, що відбулися.

За фактом нападу на виборчу дільницю було відкрито кримінальне провадження.

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Україна

“Якщо любиш – піди!”: студенти збирають акцію за відставку Шкарлета

Студентська спільнота України анонсувала нову акцію “Якщо любиш – піди!” з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета. Про намір взяти участь у протесті під стінами Офісу президента у Києві...

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