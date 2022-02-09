У Дії з’явиться електронне посвідчення ветерана

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Кабінет міністрів України прийняв проєкт постанови “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо запровадження електронного посвідчення ветерана”.

За рішення проголосували в середу, 9 лютого, передає пресслужба Мінвету.

Документом запроваджуються електронні посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого та постраждалого учасника Революції Гідності, які діятимуть на рівні з їх паперовими аналогами.

Загалом нововведення стосуються майже 1,2 млн громадян – ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Невдовзі електронні посвідчення будуть доступні у застосунку Дія, і українські захисники завжди матимуть їх з собою у своїх смартфонах.

Постанова розроблена Міністерством у справах ветеранів України на виконання закону про вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана, який набув чинності 12 січня поточного року.

“Люди, які мають посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності зможуть його отримати в Дії. Електронне посвідчення можна буде використовувати як аналог відповідного документа у формі книжечки”, – зазначив під час засідання Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Україна зробила ще один крок вперед у питаннях цифровізації. Сьогодні Уряд дав старт запровадженню електронного посвідчення ветерана, над яким ми працювали спільно з командою Дії та фахівцями Мінцифри. Нарешті буде налагоджено автоматизований обмін відомостями між Єдиним державним реєстром ветеранів та інформаційними системами, державними реєстрами та базами даних. Вже невдовзі понад мільйон Захисників та членів їхніх сімей зможуть користуватися електронним посвідченням у своєму телефоні”, – наголосила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Електронне посвідчення ветерана реалізується Мінветеранів спільно з Мінцифрою за підтримки IREX.

Невдовзі запуститься онлайн-платформа підтримки ветеранських підприємницьких ініціатив G2VEI, яка призначена для збільшення самозайнятості ветеранів, розбудови ветеранського бізнес-нетворкінгу та інформаційної державної сервісної підтримки. G2VEI є одним із флагманських проєктів Плану заходів на 2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, розробленої у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської.

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