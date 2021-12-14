В Україні з’явиться е-посвідчення ветерана війни

Верховна Рада України. Фото: "Слуга народу"/Facebook

Верховна Рада прийняла законопроєкт №5694 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана.

Як передає “Еспресо”, за відповідне рішення у вівторок, 14 грудня, проголосували 310 народних депутатів.

Мета закону – закріпити на законодавчому рівні можливість для громадян України використовувати в електронній формі відображення інформації, що міститься у посвідченні ветерана війни, постраждалого учасника Революції Гідності та особи, на яку поширюється чинність цього Закону (е-посвідчення ветерана). А також, налагодити автоматизований інформаційний обмін між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

У е-посвідченні будуть такі дані:

інформація, що міститься у паперовому посвідченні особи;

унікальний електронний ідентифікатор: QR-код, штрих-код чи цифровий код;

відцифрований образ обличчя, що міститься в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни

або відображається в е-паспорті / е-паспорті для виїзду за кордон, за згодою особи.

Е-посвідчення ветерана формується безоплатно засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема через його мобільний застосунок.

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