В Україні з’явиться е-посвідчення ветерана війни

Верховна Рада прийняла законопроєкт №5694 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана.
Як передає “Еспресо”, за відповідне рішення у вівторок, 14 грудня, проголосували 310 народних депутатів.
Мета закону – закріпити на законодавчому рівні можливість для громадян України використовувати в електронній формі відображення інформації, що міститься у посвідченні ветерана війни, постраждалого учасника Революції Гідності та особи, на яку поширюється чинність цього Закону (е-посвідчення ветерана). А також, налагодити автоматизований інформаційний обмін між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.
У е-посвідченні будуть такі дані:
Е-посвідчення ветерана формується безоплатно засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема через його мобільний застосунок.
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