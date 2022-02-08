Естонія передала ЗСУ мобільний польовий шпиталь Role 2

Фото: МОУ

Естонська Республіка передала Збройним силам України мобільний польовий шпиталь Role 2.

У церемонії підписання договору дарування на військово-морській базі Сил оборони Естонії у вівторок, 8 лютого, взяли участь міністр оборони Естонської Республіки Кейл Лаанет, заступник Міністра оборони України Ганна Маляр та Посол Федеративної Республіки Німеччина в Естонії Крістіне Хохман.

Українській делегації було урочисто передано символічного ключа від мобільного польового шпиталю.

“Для нас дуже важлива допомога у сфері військової медицини. В Україні восьмий рік триває російсько-українська війна. За цей час загинуло 13 тисяч українських громадян. Ще 30 тисяч були поранені під час цієї війни. І, судячи з усього, Путін не збирається цю війну припиняти. Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надає Німеччина та Естонія в лікуванні наших поранених та в сфері військової медицини. Разом з тим ми б хотіли, щоб поранених було менше, а тому сподіваємося, що разом з цією допомогою будуть розблоковані закупівлі зброї для України в Агенції НАТО з підтримки та постачання”, – цитує заступницю міністра оборони України Ганну Маляр пресслужба МОУ.

У свою чергу, міністр оборони Естонської Республіки висловив слова підтримки Україні у її непохитній позиції у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності, а також у євроатлантичних прагненнях нашої держави.

Україні передано мобільний польовий шпиталь Role 2 виробництва Естонії для прискореного розгортання та використання в польових умовах, який забезпечує надання медичної допомоги на рiвнi бригади.

Усi модулі потребують 20 хвилин часу на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового шпиталю.

Нагадаємо, що у грудні минулого року, командувач Медичних сил Збройних Сил України бригадний генерал Тетяна Остащенко взяла участь у конференції та демонстрації сучасного мобільного шпиталю Role 2. Також обговорювалось питання фахової підготовки медперсоналу ЗС України за кордоном для їх подальшої роботи саме у таких мобільних шпиталях.

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