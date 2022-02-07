Від “ковіду” помер ексглава ВР Криму Борис Дейч, що підтримав окупацію

На 84 році життя помер колишній голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутат Верховної Ради України V-VII скликань від Партії регіонів Борис Дейч.
Про це в понеділок, 7 лютого, інформує “Крим. Реалії”.
Дейч помер сьогодні вранці в одній з московських клінік. Туди його привезли із окупованого Криму після погіршення стану через COVID-19.
Під час незаконного “референдуму” в Криму Дейч проголосував за окупацію півострова та закликав об’єднуватися з Росією.
Прикметно, що ще три місяці після окупації депутат від Партії регіонів їздив у Верховну Раду в Київ на роботу, пише “Українська правда”.
За життя нагороджений званням Герой України, яке не втратив навіть протягом восьми років окупації. Це звання “Герой України” надає низку пільг і надбавку до пенсії. Після окупації півострова ці привілеї РФ формально залишила для українських “героїв”.
Серед інших нагород Дейча є два ордени Ярослава Мудрого, медаль “За сприяння в охороні державного кордону України”, орден “За заслуги” III ступеня, медаль “Захисник Вітчизни” та міжнародна нагорода тисячоліття “За заслуги перед людством”.
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