В окупованому Криму згорів бронетранспортер російських військових. ВІДЕО

В анексованому Російською Федерацією Криму на трасі “Таврида” згорів бронетранспортер БТР-82 Збройних сил РФ.
Про це інформує сайт “Мілітарний” у понеділок, 17 січня.
Подія трапилася в районі села Ароматне Білогірського району Автономної Республіки Крим.
На місці події утворився значний затор.
Вогонь охопив більшу частину бронетранспортера окупантів. Ймовірно, після інциденту бронемашину неможливо буде відновити.
БТР-82 – глибока російська модернізація бронетранспортера БТР-80. Він отримав нову башту з 30-мм гарматою 2А72. Виробляється на АТ “Арзамаський машинобудівний завод” у РФ.
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