В окупованому Криму згорів бронетранспортер російських військових. ВІДЕО

Скріншот із відео

В анексованому Російською Федерацією Криму на трасі “Таврида” згорів бронетранспортер БТР-82 Збройних сил РФ. Про це інформує сайт “Мілітарний” у понеділок, 17 січня. Подія трапилася в районі села Ароматне Білогірського району Автономної Республіки Крим. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> На місці події утворився значний затор. Вогонь охопив більшу частину бронетранспортера окупантів. Ймовірно, після інциденту бронемашину неможливо буде відновити. Довідково БТР-82 – глибока російська модернізація бронетранспортера БТР-80. Він отримав нову башту з 30-мм гарматою 2А72. Виробляється на АТ “Арзамаський машинобудівний завод” у РФ. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець