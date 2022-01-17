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В окупованому Криму згорів бронетранспортер російських військових. ВІДЕО

17/01/2022 15:25

В анексованому Російською Федерацією Криму на трасі “Таврида” згорів бронетранспортер БТР-82 Збройних сил РФ.

Про це інформує сайт “Мілітарний” у понеділок, 17 січня.

Подія трапилася в районі села Ароматне Білогірського району Автономної Республіки Крим.

На місці події утворився значний затор.

Вогонь охопив більшу частину бронетранспортера окупантів. Ймовірно, після інциденту бронемашину неможливо буде відновити.

Довідково

БТР-82 – глибока російська модернізація бронетранспортера БТР-80. Він отримав нову башту з 30-мм гарматою 2А72. Виробляється на АТ “Арзамаський машинобудівний завод” у РФ.

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