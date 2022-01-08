У китайському аеропорту згорів російський літак Ту-204. ФОТО

В аеропорту східнокитайського міста Ханчжоу згорів вантажний літак Ту-204 російської авіакомпанії “Авіастар-Ту”.
Про це повідомляє інформагенція РБК з посиланням на представника перевізника.
“Члени екіпажу живі. Ми розбираємося в тому, що трапилося”, – повідомили в компанії.
На фото видно значні ушкодження корпусу “Туполєва”, який розламався на дві частини і ліг носом на землю. В цей час його ще продовжували гасити пожежні машини.
Фотогалерея (гортайте):
Як відомо, російський літак напередодні прилетів із новосибірського аеропорту “Толмачево”.
Літак, що зазнав лиха, було випущено 2002 року ульяновським заводом “Авіастар”. У парку заводської авіакомпанії він перебуває з 2004 року.
У 2019 році судно перефарбували у корпоративні кольори китайської логістичної компанії Cainiao Smart Logistics Network (створена онлайн-платформою Alibaba).
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