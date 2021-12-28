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США вперше відправили до України літак бойового управління E-8C

28/12/2021 21:03

Сполучені Штати вперше відправили до України літак бойового управління та цілевказівки E-8 Joint Stars для моніторингу Донецької та Луганської областей.

Як передає “Новинарня“, про це в понеділок, 27 грудня, у твіттері повідомив німецький журналіст-розслідувач Юліан Рьопке.

Американський розвідувальний літак Boeing E-8C моніторив територію окупованого Донбасу та прилеглі райони.

Розвідувальний Boeing E-8C Повітряних сил США піднявся в небо з німецької авіабази Рамштайн, подолав повітряний простір Європи та направився до України.

Пролетівши від західного кордону нашої держави, над північними та центральними областями, літак приступив до виконання свого розвідувального завдання на південь від Харкова у напрямку окупованого Донбасу, пише “Мілітарний”.

Раніше літаки E-8C Joint Stars не застосовувалися для виконання таких польотів над територією України.

Модифікації цього повітряного судна передбачає виконання завдань бойового управління та цілевказівки. Літак здатний відстежувати стаціонарні та рухомі наземні цілі.

Літак бойового управління та цілевказівки E-8C Joint Stars створено на базі пасажирського лайнера Boeing 707-300, він призначений для відстеження та управління бойовими діями наземних військ.

Лінії передачі даних E-8C Joint Stars забезпечують надходження інформації для наземних військ у режимі реального часу. РЛС розпізнає та відстежує положення та переміщення всіх наземних засобів, а також розпізнає та класифікує колісну та гусеничну техніку за будь-яких погодних умов. Літак має декілька модифікацій.

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Україна

США вперше відправили до України літак бойового управління E-8C

Сполучені Штати вперше відправили до України літак бойового управління та цілевказівки E-8 Joint Stars для моніторингу Донецької та Луганської областей. Як передає “Новинарня“, про це в понеділок, 27 грудня,...

Війна з Росією

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