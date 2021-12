США вперше відправили до України літак бойового управління E-8C

Сполучені Штати вперше відправили до України літак бойового управління та цілевказівки E-8 Joint Stars для моніторингу Донецької та Луганської областей.

Як передає “Новинарня“, про це в понеділок, 27 грудня, у твіттері повідомив німецький журналіст-розслідувач Юліан Рьопке.

Американський розвідувальний літак Boeing E-8C моніторив територію окупованого Донбасу та прилеглі райони.

#Breaking #NewsMap

The @usairforce started reconnaissance flights only 60km from Russian-occupied territory in eastern #Ukraine.

People in the free city of Kramatorsk could see the Boeing RC-135V in the sky.

Putin achieves the opposite of what he publicly(!) claims, he wants… pic.twitter.com/7zIGGsEOgD

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 27, 2021