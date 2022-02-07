В районі ООС поранений український військовий

Січень 2022 на передовій, Луганська область. Фото: Стас Козлюк / Новинарня

Російські окупаційні війська станом на 17.00 7 лютого тричі порушили режим припинення вогню в районі ООС. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник дістав поранення. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру командування операції Об’єднаних сил. Неподалік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Позиції захисників Південного російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї. “Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

Доба ООС: шість обстрілів, поранено двох українських воїнів



Редактор: Людмила Кліщук