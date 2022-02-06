Доба ООС: шість обстрілів, поранено двох українських воїнів

Упродовж минулої доби, 5 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Поранено двох військовослужбовців.
Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
Збройні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши два безпілотні літальні апарати, з яких скинули чотири гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.
У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювати позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Неподалік Березового російсько-окупаційні війська вчинили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний.
“Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – зазначено у зведенні.
Станом на сьому годину ранку поточної доби, 6 лютого, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Читайте також:
Удар безпілотника по КПВВ “Гнутове” – як врятувався український прикордонник. ВІДЕО ВИБУХУ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!