Доба ООС: шість обстрілів, поранено двох українських воїнів

Фото: Стас Козлюк / Новинарня

Упродовж минулої доби, 5 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Поранено двох військовослужбовців.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Збройні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши два безпілотні літальні апарати, з яких скинули чотири гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.

У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювати позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Березового російсько-окупаційні війська вчинили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

“Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – зазначено у зведенні.

Станом на сьому годину ранку поточної доби, 6 лютого, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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